Yaptığıyla şaşırtan hırsız 100 TL'lik enerji içeceği ve bisküvi çaldı: O anlar kamerada

Hatay'da bir iş yerinde arkadaşlarıyla birlikte alışveriş yapan şahsın 100 TL değerinde olan enerji içeceği ve bisküvi çaldığı anlar kameraya yansıdı. Market çalışanıysa gerçekleşen 100 TL'lik hırsızlığa, 'Ucuz bir hırsızlıktı, 100 TL'lik hırsızlık olmaz yapacaksan daha büyük bir şey çal' diyerek tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 28.09.2025 09:28

Paylaş



ABONE OL

Olay, Defne ilçesi Hüseyinli Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede faaliyet gösteren markete gelen bir grup yabancı uyruklu şahıs, alışveriş yapmaya başladı. Şahısların içlerinden birisi yoğunluğu fırsat bilerek raflardan aldığı bisküvi ve enerji içeceğini dışarıda sakladı. Alışverişin ardından marketten ayrılan şahıs, çaldığı eşyaları da bıraktığı yerden alarak bölgeden ayrıldı. Şahıslar aldıkları için 800 TL öderken, içlerinden birinin yaptığı hırsızlıksa anbean kameralara yansıdı.



Hırsızların marketten enerji içeceği ve bisküvi çalmalarına şaşıran Mehmet Tepeli, "Ben burada markette çalışıyorum. Yabancı uyruklu işçiler markete geldiler. Bazen kalabalık olduğu zamana denk geldiğinde bizim kasiyeri oyalıyorlar. Marketten enerji içeceği ve bisküvi çaldılar. Buradan biri eşyaları cebine koyuyor ve diğer 3 şahıs kasada hesap ödüyor. İşçilerden biri, eşyaları cebine koyup arkadan kaçıyor. Çaldıkları eşyaların fiyatı 100 TL bile değil. Ucuz bir hırsızlık oldu. Amacımız bu şahısları gösterip vatandaşlarımız dikkatli olsun. Ucuz bir hırsızlıktı, 100 - 150 TL'lik hırsızlık olmaz yapacaksan daha büyük bir şey çal" ifadelerini kullandı.