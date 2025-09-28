Niğde'de hayvan otlatma kavgası: 1 ölü

Giriş Tarihi: 28.09.2025 20:53

Olay, Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy Yenikenk Mahallesi Yazılar mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, hayvan otlatma meselesi nedeniyle C.Ç. ile M.Ç. arasında çıkan tartışmaya O.K. ve B.K. da dahil oldu. Tartışmanın büyüdüğü olayda B.K. (18), yanındaki bıçakla C.Ç.'yi (33) yaraladı.