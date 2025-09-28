Ankara'da eli sopalı sürücü dehşeti: Tehditler savuran şahıs yakalandı

Ankara'da geçtiğimiz gün Esenboğa istikametinde ilerleyen bir otomobil sürücüsü eline aldığı sopa ile arkasındaki aracın sürücüsünü tehdit etti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansırken polis ekipleri tarafından yapılan çalışmayla şahıs yakalandı.

Olay, 26 Eylül 2025'te meydana geldi. Esenboğa istikametinde ilerleyen 06 FAF 793 plakalı otomobil sürücüsü, elinde sopa ile diğer araç sürücülerini tehdit etti. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, sürücünün E.Ç. olduğunu belirledi.

Yakalanan sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince idari para cezası kesilirken, ehliyetine de el konuldu. E.Ç. hakkında ayrıca 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan adli işlem başlatılırken, savcılık tarafından gözaltı kararı verildi.

E.Ç.'nin sopayla trafiği tehlikeye attığı anlar ise diğer sürücüler tarafından kaydedildi.

