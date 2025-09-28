Adıyaman’da sokak ortasında dehşet! Bıçaklı saldırıda 2 yaralı

Adıyaman’da sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.Saldırının ardından kayıplara karışan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 28.09.2025 19:39

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yenipınar Mahallesi eski Adıyaman Belediyesi binası yakınlarında kimliği belirsiz bir grup şahıs, S.Ö. ve M.Ö.'ye saldırdı. Saldırıda M.Ö. bıçak darbesiyle yaralanırken, S.Ö. ise darp neticesi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan her iki yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Saldırının ardından kayıplara karışan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

