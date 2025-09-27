Tekirdağ'da fatura krizi! İki kişilik aileye 22 bin TL'lik doğal gaz şoku!

Giriş Tarihi: 27.09.2025 19:29

Geçtiğimiz günlerde su kesintilerinin yaşandığı İzmir'de 45 bin TL'lik su faturası krizinin etkisi sürerken bu sefer de aynı tablo Tekirdağ'dan geldi. Kapaklı ilçesi Yunus Emre Mahallesi Beste Sokak'taki bir aileye gelen fatura şoke etti. Ellerine 22 bin 913 liralık fatura ulaşması ile neye uğradığını şaşıran aileye devlet desteğiyle 10 bin 130 liralık kısmı karşılanırken, geriye kalan 12 bin 782 lira ödeme yükümlülüğü olarak yansıtıldığı görüldü.

DOĞAL GAZ GEÇEN AY 173 LİRA GELMİŞTİ

Fatura tutarının olağan dışı olduğunu savunan ev sahibi F.K., geçen ay yalnızca 173 lira doğal gaz faturası geldiğini hatırlattı. Bu ay gelen tutarın yanlışlık olduğunu düşündüğünü ifade eden F.K, "Evde sadece iki kişi yaşıyoruz, bu kadar yüksek fatura gelmesi imkansız. Binadaki diğer dairelere 100-200 lira civarında fatura kesilmiş" dedi.