Tekirdağ'da fatura krizi! İki kişilik aileye 22 bin TL'lik doğal gaz şoku!
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde iki kişilik bir aileye gelen doğal gaz faturası şoke etti. Geçtiğimiz aylarda 100-200 lira bandında geldiği belirtilen faturanın bu ay 22 bin 914 lira olduğunu gören aile bir yanlışlık yapıldığını savunarak yetkililere seslendi.
Geçtiğimiz günlerde su kesintilerinin yaşandığı İzmir'de 45 bin TL'lik su faturası krizinin etkisi sürerken bu sefer de aynı tablo Tekirdağ'dan geldi. Kapaklı ilçesi Yunus Emre Mahallesi Beste Sokak'taki bir aileye gelen fatura şoke etti. Ellerine 22 bin 913 liralık fatura ulaşması ile neye uğradığını şaşıran aileye devlet desteğiyle 10 bin 130 liralık kısmı karşılanırken, geriye kalan 12 bin 782 lira ödeme yükümlülüğü olarak yansıtıldığı görüldü.
DOĞAL GAZ GEÇEN AY 173 LİRA GELMİŞTİ
Fatura tutarının olağan dışı olduğunu savunan ev sahibi F.K., geçen ay yalnızca 173 lira doğal gaz faturası geldiğini hatırlattı. Bu ay gelen tutarın yanlışlık olduğunu düşündüğünü ifade eden F.K, "Evde sadece iki kişi yaşıyoruz, bu kadar yüksek fatura gelmesi imkansız. Binadaki diğer dairelere 100-200 lira civarında fatura kesilmiş" dedi.
"FATURAYI GÖRÜNCE HEMEN ARADIK AMA..."
F.K., faturayı aldıktan sonra durumu yetkililere bildirmek istediklerini ancak kimseye ulaşamadıklarını ifade ederek, "Faturayı görünce hemen aradık fakat telefonlara yanıt verilmedi. Bu kadar yüksek borcun nasıl çıktığını anlamış değiliz" diyerek yaşadıkları mağduriyeti anlattı.
Aile, hatalı olduğunu düşündükleri faturanın düzeltilmesini talep ediyor.