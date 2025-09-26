Bursa'da orman yangını! Alevler yerleşim yerine ulaştı: 1 köyde tahliye kararı

Giriş Tarihi: 26.09.2025 22:54

Foto: İHA

YANGIN GİDEREK BÜYÜYOR

Çok sayıda kara ekibi yangına müdahale ederken, şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını güçleştirdi. Alevlerin geceyi adeta gündüze çevirdiği bölgede ekipler canla başla mücadele ediyor. Havanın kararması nedeniyle hava araçları müdahaleye katılamazken, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.

YANGINA CANSİPERANE MÜCADELE

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere 40 arazöz, 46 iş ve hizmet aracı ile 295 personel müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.