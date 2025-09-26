Bursa'da ciğerlerimiz yanıyor! Orman yangını yerleşim yerine ulaştı: 1 köyde tahliye kararı | Alevler kısmen kontrol altında
Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Ekmekçi köyü yakınlarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılırken, yangın Akçasusurluk köyüne doğru ilerledi. Jandarma ekipleri tarafından alevlerin evlere yaklaşması nedeniyle vatandaşlar bölgeden tahliye edilirken, yangın kısmi olarak kontrol altına alındı.
1 KÖYDE VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ
Alevlerin köylere yaklaşması üzerine jandarma ekipleri bölgedeki evleri tedbir amaçlı boşaltmaya başladı. Yangının etkilediği alanın genişlemesi çevrede büyük endişe oluştururken, vatandaşlar güvenlik güçlerinin yönlendirmesiyle bölgeden uzaklaştırıldı.
YANGIN HIZLA YAYILDI
Çok sayıda kara ekibi yangına müdahale ederken, şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını güçleştirdi. Alevlerin geceyi adeta gündüze çevirdiği bölgede ekipler canla başla mücadele ediyor. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere 40 arazöz, 46 iş ve hizmet aracı ile 295 personel müdahale ediyor.
KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI
Akçasusurluk ile ekmekçi mahalleleri arasındaki ormanda saat 19.00 sıralarında çıkan yangın, yaklaşık 6 saatlik çalışmayla kısmen kontrol altına alındı. Ekipler, alevleri tamamen kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.