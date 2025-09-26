Bursa'da ciğerlerimiz yanıyor! Orman yangını yerleşim yerine ulaştı: 1 köyde tahliye kararı | Alevler kısmen kontrol altında

Giriş Tarihi: 26.09.2025 22:54

Foto: İHA

YANGIN HIZLA YAYILDI

Çok sayıda kara ekibi yangına müdahale ederken, şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını güçleştirdi. Alevlerin geceyi adeta gündüze çevirdiği bölgede ekipler canla başla mücadele ediyor. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere 40 arazöz, 46 iş ve hizmet aracı ile 295 personel müdahale ediyor.

KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Akçasusurluk ile ekmekçi mahalleleri arasındaki ormanda saat 19.00 sıralarında çıkan yangın, yaklaşık 6 saatlik çalışmayla kısmen kontrol altına alındı. Ekipler, alevleri tamamen kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.