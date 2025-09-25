Zonguldak'ta maden ocağında göçük! Acı haber geldi

Zonguldak'ta bulunan bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle madende mahsur kalan 4 işçi ekiplerin çalışması sonucu kurtarılırken, 1 işçi ise hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 25.09.2025 13:18

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 4 işçi kurtarıldı, 1 işçi ise hayatını kaybetti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesine ait maden ocağının eksi 263 kotu baca kısmında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.



Olayda 5 işçi mahsur kalırken, ihbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi.

İşçilerden 4'ü göçük altından çıkarılırken, 1'i ise tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kurtarılan işçilerden hafif yaralanan 1'i, sağlık görevlilerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Hayatını kaybeden işçinin 44 yaşındaki Orhan Maskar olduğu öğrenildi. Maskar'ın cansız bedeni sedyeyle TTK'ya ait Gelik İşletme Müdürlüğünden çıkartılarak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu sırada ailesi ve mesai arkadaşları sinir krizleri geçirerek gözyaşı döktü.

VALİ HACIBEKTAŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Yaralı işçiyi ve hayatını kaybeden Maskar'ın ailesini ziyaret ederek taziyelerini bildiren Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Hacıbektaşoğlu, "Maalesef bugün saat 12.15 sıralarında Türkiye Taş Kömürü Kurumu Gelik İşletmesinde bir göçük ihbarı aldık. Götüğün olduğu ayakta 5 işçimiz eksiği 260-360 kotu arasında beş işçimiz göçüğe maruz kaldı. Bunlardan üçü ilk göçük anında kaçarak kurtuldu. İki işçimiz göç altında kaldı. İki işçimizden bir işçimiz yaralı olarak şuuru açık, hayati tehlikesi yok. Kendisini ziyaret ettik kurtarıldı. Ama maalesef bir işçimiz hayatını kaybetti, şehit oldu. Büyük geçmiş olsun. Ölen Orhan Maskar isimli işçimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralı işçimize acil şifalar diliyoruz. Bütün ailesine, bütün arkadaşlarına, bütün madencilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Şu anda arama kutlarına çalışması tamamlandı. Büyük geçmiş olsun. Başımız sağ olsun" dedi.

Orhan Maskar'ın cenazesinin yarın Cuma namazını müteakiben Bartın'ın Ellibaş köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

