Erzurum'da deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

AFAD tarafından yapılan açıklamada Erzurum'un Aşkale ilçesinde saat 11.29'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Saat 11.29'da yaşanan depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

Giriş Tarihi: 25.09.2025 11:36

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Aşkale olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

