Faladdin ve Binnaz'ın sahibi Sertaç Taşdelen hakkında istenen ceza belli oldu

Operasyon kapsamında Sertaç Taşdelen'in ev ve ofisinde arama yapılmıştı. (A Haber arşiv) Raporda, Taşdelen'in 2013'ten bu yana SGK çalışma kaydının bulunduğu, prime esas kazancının düşük tutarlar içerdiği, 3 şirkette aktif ortaklık bilgisi ile 4 şirkette aktif yöneticilik kaydının yer aldığı, herhangi bir gayrimenkule sahip değilken 5 kara ve 2 deniz taşıtı sahibi olduğu anlatıldı. Taşdelen'in 3 kripto varlık hizmet sağlayıcı hesabının bulunduğu belirtilen raporda, bankacılık transfer işlemlerinin genel olarak her bir yıl için yüksek montanlı olduğu ancak özellikle 2024-2025 yıllarına ait toplam işlem hacminin oldukça yüksek, nakit işlemler toplamının ise düşük profil çizdiği, 2024'e ait nakit çekim toplamlarının yüksek olduğu bilgisi yer aldı.

Sertaç Taşdelen operasyon kapsamında böyle gözaltına alınmıştı. (A Haber arşiv)



"SUÇTAN ELDE EDİLEN KAZANÇ MEŞRU GİBİ GÖSTERİLMEYE ÇALIŞILDI"

İddianamede, şunlar kaydedildi: "Sertaç Taşdelen'in ortağı olduğu Arteria Teknoloji AŞ vasıtasıyla elde ettiği gelirlerin, iddia konusu falcılık eylemi ve yasak cihazların kullanımı neticesinde sağlanan suç gelirlerinin, hukuk düzeni içerisinde yasal bir statü altında bulunan şirket faaliyetlerinin ticari ve yasal kazanç sağlaması beklenirken, ifade edilen şirketin suç geliri elde etmek amacıyla kullanıldığı, benzer şekilde suç gelirleri vergilendirilmek suretiyle şüpheli tarafça meşru bir kazanç gibi gösterilmeye çalışıldığı, dolayısıyla Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesine göre, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla çeşitli işlemlere tabi tuttuğu, ayrıca şirket hesaplarından yurtdışına yapılan para transferlerine rastlanılması sebebiyle, bu doğrultuda suç gelirini yurt dışına çıkarttığı anlaşılmıştır."



Şüpheli Taşdelen'in "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılması talep edilen iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.