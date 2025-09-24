Faladdin ve Binnaz'ın sahibi Sertaç Taşdelen hakkında istenen ceza belli oldu
Fal uygulaması Faladdin ve Binnaz'ın sahibi Sertaç Taşdelen hakkında iddianame düzenlendi. Taşdelen hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan 7 yıla kadar hapis cezası istendi. Taşdelen'in falcılık uygulamaları üzerinden kazandığı parayı yurt dışına aktardı, bu yolla suçtan elde edilen geliri kaçırdığı da iddianamede yer aldı.
Fal bakmak amacıyla bilişim sistemi kurarak suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı iddiasıyla tutuklanan "Faladdin" ve "Binnaz" isimli uygulamaların sahibi Sertaç Taşdelen hakkında, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi birçok alanda hizmet veren mobil uygulamaların sahibi Sertaç Taşdelen hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Taşdelen'in "öncül suç" eylemlerini içeren soruşturma dosyasının UYAP üzerinden sorgulandığı, bu dosyaya göre şüphelinin mobil uygulamalar ile internet siteleri üzerinden falcılık ve medyumluk faaliyetlerinde bulunmak amacıyla bilişim sistemleri kurduğunun tespit edildiği, buna ilişkin de hakkında 27 Mart'ta iddianame düzenlendiği ifade edildi.
İddianamede, Taşdelen hakkında düzenlenen söz konusu iddianamedeki eylemlerinin nitelendirilmesinin, "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması" eylemleri bakımından önem taşıdığı kaydedildi.
Taşdelen'in, "falcılık", "gaipten haber vermek" eylemlerini gerçekleştirmek amacıyla bilişim sistemi kurduğu belirtilen iddianamede, söz konusu eylemleri için "Faladdin" ve "Binnaz abla" uygulamaları ile bunların internet sitesi uzantılarını kurduğu, bu yöntemle asıl eylemlerini sistemsel hale getirdiği vurgulandı.
TİCARET BAKANLIĞINDAN 2024'TE REKLAMLARI DURDURMA CEZASI
İddianamede, Taşdelen'in eylemlerinin falcılık faaliyeti içermesi nedeniyle, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığının 9 Ocak 2024'te, Arteria Yazılım AŞ'ye Faladdin isimli uygulamada fal tanıtımı, "binnaz.com" ile "binnazabla.com" sitelerinde ise medyumluk tanıtımı yapılması nedeniyle reklamları durdurma cezası verdiğinin anlaşıldığı kaydedildi.
Şüpheli Taşdelen hakkında MASAK raporuna yer verilen iddianamede, falcılık faaliyetlerinde bulunduğu bilişim sistemi şirketi Arteria Teknoloji AŞ'ye gelen paraların suç geliri olduğu belirtilerek, paraların şirkete ve şüpheliye ait yurt dışı hesaplara, şüphelinin kripto para varlık kuruluşlarında bulunan hesaplarına gönderildiğinin tespit edildiği aktarıldı.