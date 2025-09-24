24 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu! Yakalandı

Adana'da 24 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı. Hapis cezası olan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 24.09.2025 11:46

Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde gece saatlerinde devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri durumundan şüphelendikleri kişiyi durdurdu.

Bekçiler, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılan Turan K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından arandığını belirledi.

Hakkında 24 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.