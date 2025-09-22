Siirt'te kaybolan Alzheimer hastası 6 gündür her yerde aranıyor

Siirt'in Kurtalan ilçesinde Alzheimer hastası yaşlı adamdan 6 gündür haber alınamıyor.

Giriş Tarihi: 22.09.2025 14:26

Kurtalan ilçesi Karabağ köyünde yaşayan 82 yaşındaki Alzheimer hastası Ramazan Batur'un kaybolduğunu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, 112 Acil Sağlık ve İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarına güvenlik korucuları ve köylüler de destek verirken, dron ve termal dron teknolojisinin yanı sıra arama köpekleri de kullanılıyor. Yüzlerce personelin seferber edildiği çalışmalarda köy çevresi ve dağlık alanlarda geniş çaplı tarama gerçekleştiriliyor.

Yetkililer, kayıp Ramazan Batur'un bulunabilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.