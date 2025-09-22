Yaşam

Şanlıurfa'da 7 katlı binada yangın paniği! Alevler bir anda yükseldi

Şanlıurfa'da bulunan 7 katlı bir binanın giriş katında yangın çıktı. Alevler itfaiyenin 1 saatlik çalışması sonrası söndürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
ABONE OL
Şanlıurfa'da 7 katlı binada yangın paniği! Alevler bir anda yükseldi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 7 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışması ile söndürüldü.

Yenişehir Mahallesi'nde bulunan 7 katlı apartmanın giriş katında sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek üst katlardaki daireleri sardı. Dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada binada yaşayanlar evlerinden çıkarken, 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN