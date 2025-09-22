Sakarya'da zincirleme kaza: 6 yaralı

Giriş Tarihi: 22.09.2025 22:52

Çarpışmanın etkisiyle patpatta bulunan Y.K., eşi H.K. ve 2 çocuğu yola savruldu. Otomobil sürücüsü E.K. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi de yaralandı.

FOTOĞRAF (DHA)

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaali ve Karasu Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.