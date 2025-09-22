Mersin'de facianın eşiğinden dönüldü! Öğrenci servisi cayır cayır yandı

Mersin'de sabah saatlerinde öğrencileri okula götüren bir servis minibüsünde yangın çıktı. Araç alevlere teslim olurken, öğrencilerin tahliye edilmesi sayesinde büyük bir facianın önüne geçildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde öğrencileri okula götüren servis minibüsünde yangın çıktı. Öğrenciler tahliye edilirken, araç kullanılamaz hale geldi.

Koyuncu Mahallesi Yaranbelen mevkisinde öğrencileri okula götüren servis minibüsünde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, aracı durdurup öğrencileri tahliye ettikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Öğrenciler panik yaşarken, itfaiye ekipleri aracı saran alevleri söndürdü. Minibüs kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

