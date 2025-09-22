İş insanına yapay zekalı tuzak! Mine ve Cengiz sahte çıktı 10 milyon TL buhar oldu

Tuzağa düşen iş insanı dolandırıcılardan şikayetçi oldu. (A Haber arşiv)

"PLANLI VE SİSTEMATİK BİR DOLANDIRICILIK"

Mağdur iş insanı İ.D., avukatı Şenay Geçkil aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Avukat Geçkil, dolandırıcıların planlı ve sistematik hareket eden bir suç örgütünün parçası olduğunu belirtti. Geçkil, "Müvekkilimizin yaşadığı bu olay, organize ve profesyonel bir dolandırıcılık faaliyetidir." dedi. Geçkil, olaya ilişkin dekontlar, görüşme kayıtları ve diğer tüm dijital kanıtların ilgili makamlara sunulduğunu aktardı.

Paranın gönderildiği hesapların takibi ve bloke edilmesi için Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) nezdinde de gerekli başvurular yapıldı. Avukat Geçkil, vatandaşları bu tür dolandırıcılıklara karşı uyardı ve internet üzerinden gelen şüpheli yatırım tekliflerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.