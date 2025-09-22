İş insanına yapay zekalı tuzak! Mine ve Cengiz sahte çıktı 10 milyon TL buhar oldu
Balıkesir'de iş insanı İ.D., kendisine internet üzerinden ulaşan ve yatırım firması uzmanı olarak tanıtan kişilerin tuzağına düştü. İş insanı dolandırıcıların yapay zeka ile oluşturdukları sahte fotoğraflarına kanarak 10 milyon TL'sini yatırım yapılması amacıyla gönderdi. Çok geçmeden gerçeğin farkına varan iş insanı şahıslardan şikayetçi oldu.
Olay, Ayvalık'ta yaşayan iş insanı İ.D.'nin, kendisini İstanbul merkezli bir yatırım firmasının uzmanı olarak tanıtan "Mine D." adlı kişiyle iletişime geçmesiyle başladı. Şüpheli, İ.D.'ye 45 günlük bir yatırım programı ve bu süreçte %78'lik kâr vaadinde bulundu. İ.D., firmanın adını bildiği için teklifi kabul etti.
SAHTE YATIRIM UZMANLARI YÜKSEK KAR VAADİYLE İKNA ETTİ
Ardından devreye "Cengiz" adını kullanan başka bir şüpheli girdi. İ.D.'ye yatırımını takip etmesi için sahte bir uygulama linki gönderdiler. İ.D., bu uygulama üzerinden parasının katlandığını görünce dolandırıcıların tuzağına düştü. Yaklaşık bir hafta içinde iki farklı hesaba toplam 10 milyon lira gönderdi.
GÜVEN KAZANMAK İÇİN YAPAY ZEKA DESTEKLİ YALANLAR
Dolandırıcılar, İ.D.'nin şüphesini gidermek için gelişmiş yöntemler kullandı. "Cengiz" adıyla kendisini tanıtan şüpheli, güven kazanmak amacıyla yapay zekâ tarafından üretilmiş fotoğraflarını kendi fotoğrafıymış gibi İ.D.'ye gönderdi.
1 HAFTA SONRA İLETİŞİM BİR ANDA KESİLDİ!
Bu sayede mağdurun güvenini tam anlamıyla kazandılar. Ancak bir haftanın sonunda İ.D., kâr ettiğini sandığı parayı çekmek istediğinde iletişim bir anda kesildi. Durumdan şüphelenerek adı kullanılan yatırım firmasını arayan İ.D., böyle bir hizmetlerinin olmadığını öğrenince dolandırıldığını anladı.