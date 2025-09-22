Evin çatısında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde henüz bilinemeyen bir nedenle bir evin çatı katında çıkan yangın ekiplerin yoğun müdahalesi sonrası söndürüldü.

Olay, Tosya ilçesi Kargın köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa ve Ümmehan Şen çiftine ait evin çatı kısmında bacadan kaynaklı yangın çıktı. Alevleri fark eden köy sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Tosya Orman İşletme Müdürlüğü Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.



Yangında evde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, ekiplerin müdahalesi sayesinde evin tamamının yanması önlendi. Yangın sırasında evde mahsur kalan Ümmehan Şen ise komşularının yardımıyla dışarı çıkartıldı. Şen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

