Diyarbakır'da yürek yakan görüntüler! Çocuğunu alevlerin arasından böyle kurtarmaya çalıştı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle bir binanın 3. katında yangın çıktı. Meydana gelen olayda 4 kişi yaralanırken alevlerin arasından babanın çocuğunu kurtarmaya çalıştığı görüntüler yürek sızlattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 22.09.2025 22:35

Yürekleri ağza getiren olay Diyarbakır'da yaşandı. Bismil'de bir binanın 3. katında başlayan yangında babanın çocuğunu kurtarmak için alevlerin arasından balkona çıktığı anlar kameraya yansıdı.

FOTOĞRAF: DHA Bismil ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın son katında, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında 4 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.