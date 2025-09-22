Yaşam

Çorum'da firari 16 şahıs yakayı ele verdi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 - 22 Eylül tarihleri arasında yapılan denetimlerde, haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 16 şahıs yakalandı.

Ayrıca, haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 3 kadın ve 2 erkek şahıs bulunarak ailelerine teslim edildi.

