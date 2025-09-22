Bilecik'te salça yapmak isterken 30 dönüm yeri yaktılar

Bilecik'te salça yapmak için yakılan ateş nedeniyle 30 dönüm makilik alan küle döndü. Rüzgarın etkisiyle bir anda yayılan alevler bölgeyi sararken, havadan ve karadan müdahale ile yangın kontrol altına alındı.

Giriş Tarihi: 22.09.2025 14:13

Paylaş



ABONE OL

Bilecik'te salça ateşinden makilik alana sıçrayan kıvılcımların sebep olduğu yangında 30 dönümlük alan kül oldu. Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Şehit Piyade Teğmen Raşit Aydın Caddesi'nde, iddiaya göre salça ateşinden sıçrayan kıvılcımlar sebebiyle makilik alan bir anda alev aldı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevrede yerleşim yerlerinin olması sebebiyle paniğe sebep oldu. Yangına Bilecik Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arasözler ve emniyete ait TOMA müdahale etti. Yangın rüzgarın etkisiyle evlere doğru ilerlerken, yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında soğutma işlemi devam ederken, 30 dönüm makilik alanın kül olduğu öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN