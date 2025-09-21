Şanlıurfa'da motosiklet devrildi: 1 ölü 1 yaralı
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Mehmet Emin Ç'nin (19) kullandığı 63 AAH 647 plakalı motosiklet, Yeşilova Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü ile 12 yaşındaki kardeşi Ahmet Ç. ağır yaralandı. Bozova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ahmet Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.