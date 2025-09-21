Samsun'da 59 yaşındaki kadın intihar girişiminde bulundu

Samsun'un Terme ilçesinde akşam saatlerinde Terme ırmağına atlayan kadın intihar girişiminde bulundu. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kadın hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 21.09.2025 22:50

Paylaş



ABONE OL

Olay, Terme ilçesinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bunalıma giren 59 yaşındaki S.Ö., Terme Irmağı üzerinde bulunan köprünün temelindeki kayalıklardan kendini suya bıraktı.

Çevredeki vatandaşların olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ve Terme Arama Kurtarma (TAKE) ekipleri ile vatandaşların yardımıyla sudan hafif yaralı olarak çıkartılan kadın, Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından S.Ö., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN