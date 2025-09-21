Milyonluk araçlar Selimiye Meydanı'nda boy gösterdi

Dünyanın en prestijli arabaları Selimiye Meydanı'nda boy gösterdi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle meydanda turlayan Gumball 3000 kapsamında milyonluk araçlardan 138'i satıldı.

Giriş Tarihi: 21.09.2025 23:38

Dünyanın en prestijli otomobil rallilerinden biri olan 'Gumball 3000' bu yıl İstanbul'un Sultanahmet Meydanı'ndan start aldı. 138 aracın katıldığı dev organizasyonda milyonlarca lira değerindeki lüks ve spor otomobiller akşam saatlerinde Edirne'ye ulaştı.



Ralli kapsamında 12 sürücü, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi Meydanı'nda tur attı. Tarihi camiyi fon alan görkemli araçlar, Edirneliler tarafından büyük ilgi gördü. Meydanı dolduran vatandaşlar, araçları görüntüleyebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.



Son 25 yıldır dünyanın dört bir yanından sosyal medya fenomenleri, girişimciler, spor, müzik ve sinema dünyasının ünlü isimlerini buluşturan Gumball 3000 Rallisi, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Edirne'deki durak ise hem katılımcılara hem de otomobil tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı. 26. kez düzenlenen Ralli organizasyonu, İspanya'nın Ibiza Adası'nda sona erecek.

