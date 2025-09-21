Antalya'daki yangınlarda motokuryelerden ücretsiz lojistik destek

Antalya’nın Alanya ilçesinde 3 gündür devam eden ve araçların girmekte güçlük çektiği orman yangınlarında motokuryeler ekiplere hem söndürme çalışmasında hem de ihtiyaç duyulan malzemelerde lojistik desteği verdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 18 Eylül tarihinde 23.00 sularında Aliefendi, Kargıcak ve Ispatlı mahallelerinde, yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangında 400 hektar ziraat ve ormanlık alan ile inşaat halindeki 2 villa, 1 bahçe evi ve 1 araç zarar gördü. Yangın kontrol altına alınırken, Yaylakonak ve Şıhlar mahallelerinde önceki gün akşam saatlerinde başlayan yangını söndürme çalışmaları ise devam ediyor. İlçede 3 gündür süren orman yangınlarında ekiplerin alevlerle can siperane mücadelesi devem ederken çalışmalara motokuryelerde destek verdi.

Lojistik destek sağladılar

İSMAK motorlu arama kurtarma ekipleri ve ilçedeki yaklaşık 100 motokurye kurdukları WhatsApp grupları aracılığıyla organize olarak yangın bölgesindeki çalışmalara katıldı. Jandarma, Orman ve itfaiye ekiplerinin koordinasyonunda hareket eden kuryeler, yangın bölgesindeki çalışmalara lojistik destek sağladı. Motokuryeler bölge esnafının söndürme çalışmasında görevli personele destek olmak amacıyla topladığı su, ayran ve yemekleri ekiplere ulaştırdı. Bölgede birçok farklı noktadan dumanların yükseldiği yangında kuryeler motosikletleri ile söndürülen bölgelerde devriye gezerek yeniden alevlerin yükseldiği alanları ekiplere bildirerek hızlı müdahale edilmesini sağladı.