Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda ağaç kesen 2 kişi yakalandı
Kahramanmaraş'ta ormanlık arazide ağaçları kesen 2 kişi yakalandı. Şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunulurken ağaçların kesilme anı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Yapılan inceleme sonucunda ağaçları motorlu testere ile kesen şahıslar tespit edilerek yakalandı. Ekipler, kesilen ağaçlara el koyarken, şüpheliler hakkında işlem yapılması için suç duyurusunda bulundu.
Olay anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şahısların ormanlık alanda motorlu testere ile ağaç kesmeye çalıştıkları anlar yer aldı.