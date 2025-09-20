Antalya'da kıyı ve deniz dibi temizliği yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve TURMEPA işbirliğinde "Uluslararası Kıyı Temizleme Günü" kapsamında kıyı ve deniz dibi temizliği gerçekleştirildi. Toplanan atıkların, tür ve kaynaklarına göre kayıt altına alınarak uluslararası çevre organizasyonlarına ve kuruluşlara rapor halinde sunulacağı belirtildi.

Konyaaltı Varyant Ekdağ 1 No'lu Plajı önünde dalgıçlar su altından plastik, cam ve pet şişeler ile metal parçalar çıkardı. Bu sırada gönüllüler de kıyıdaki çöpleri topladı.

Denizden çıkarılan ve sahilden toplanan atıklar, daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri tarafından alınarak çöp depolama tesisine götürüldü.

Etkinliğe katılan Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, gazetecilere, etkinliğin dünyada 100'ün üzerindeki ülkede eş zamanlı yapıldığını söyledi.

Konyaaltı Sahili'nin 7 kilometrelik uzunluğuyla yaz kış kullanıldığını ifade eden Özdemir, "Belediye olarak denizlerin ve kıyıların korunmasına büyük önem veriyoruz. Vatandaşlar ve turistlerin de bu bilinçte olmasını istiyoruz. Bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Ağustos ayında Konyaaltı Sahili'nde caydırıcılık oluşturmak için cezai işleme başladık. Bununla birlikte sahilde kirlilik azalmaya başladı." diye konuştu.

Özdemir, Konyaaltı Sahili'ni günde yaklaşık 100 bin kişinin kullandığını belirterek, "Bu sahil, doğa hepimizin. Antalya gibi eşsiz bir şehirde çevre duyarlılığına hepimizin sahip olması gerekiyor." dedi.

Toplanan atıkların, tür ve kaynaklarına göre kayıt altına alınarak uluslararası çevre organizasyonlarına ve kuruluşlara rapor halinde sunulacağı belirtildi.