Diyarbakır'da tadilat sırasında tavandan kopan parça işçinin üzerine düştü
Diyarbakır'da hastanedeki tadilat sırasında tavandan kopan parçalar işçinin üzerine düştü. 21 yaşındaki işçi ağır yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tadilat sırasında tavandan kopan parçanın düşmesi sonucu işçi A.E. (21), ağır yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde hastanenin 11'inci katında bulunan yoğun bakım ünitesinde meydana geldi. Tadilat sırasında işçilerden A.E.'nin üzerine tavandan kopan bir parça düştü. Başına aldığı darbe sonucu ağır yaralanan işçi, hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.