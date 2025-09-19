Bozkır'da mahallelere 170 adet sıvat dağıtıldı

Konya'nın Bozkır ilçesinde iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak ve hayvanların su ihtiyacını karşılamak amacıyla mahallelere 170 adet sıvat dağıtıldı.
Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen teslim törenine İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil Durmuş, Bozkır Ziraat Odası Başkanı ve projeden faydalanacak olan mahalle muhtarları katıldı. Yapılan çalışma ile hem yaban hayatının desteklenmesi hem de bölge hayvancılığının sürdürülebilirliğinin güvence altına alınmasının amaçlandığı belirtildi. Dağıtılan sıvatlar sayesinde, özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntısının önemli ölçüde önüne geçilmesi bekleniyor.