100 şef bir araya geldi! Dünyanın en büyüğünü yaptı | Afyonkarahisar'da rekor

Giriş Tarihi: 19.09.2025 21:07

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen 7. Uluslararası Gastro Afyon Festivali'nde 100 şef 25 metrekarelik dev krom tavada bin 930 kiloluk dev sucuklu yumurta yaparak dünya rekoru kırdılar.



Gastronomi dünyasının merakla beklediği 7. Uluslararası Gastro Afyon Festivali, bu yıl tarihi bir ana sahne oldu. Festivalin en görkemli etkinliği olan Guinness Dünya Rekoru denemesi, binlerce katılımcının heyecanlı bakışları arasında gerçekleşti.



Rekor için özel olarak tasarlanan 25 metrekarelik dev krom tava, festival alanına kuruldu. Tava başına geçen 30 usta şef, Afyonkarahisar'ın coğrafi işaretli lezzeti olan 1 ton sucuk ve 15 bin gezen tavuk yumurtasıyla tarihe geçecek bir sucuklu yumurta hazırladı. Dev sucuklu yumurtanın pişirilmesinde ünlü şefler Rafet İnce, Bedri Usta ve Cüneyt Asan gibi isimlerde yer alırken geri planda toplamda 100 şef dev sucuklu yumurtanın pişirilmesinde yer aldı.