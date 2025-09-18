Otomobilin çarptığı 11 yaşındaki bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

Giriş Tarihi: 18.09.2025 05:27

Kaza, akşam saatlerinde Kula Belediyesi kapalı otopark girişinde meydana geldi. A.N'nin kullandığı 45 AVE 179 plakalı otomobil, iddiaya göre otopark girdiği sırada, kaldırımdan yola inen İ.K.'nin kullandığı bisiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle bisikletten yere savrulan çocuk, ağır yaralandı.

Fotoğraf (DHA)

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı çocuğu ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı İ.K., buradaki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü A.N. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.