Yaşam

Ordu’da uyuşturucu operayonu! 2 tutuklama

Ordu'da, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 12 sentetik hap ile yakalanıp gözaltına alınan şüpheliler Ö.B. ve H.Ö. tutuklandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
ABONE OL
Ordu’da uyuşturucu operayonu! 2 tutuklama

Altınordu ilçesinde dün İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Ekipler, yapılan aramada, Ö.B. ve H.Ö.'nün üzerinde 12 sentetik hap ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından bugün çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN