Ordu’da uyuşturucu operayonu! 2 tutuklama

Ordu'da, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 12 sentetik hap ile yakalanıp gözaltına alınan şüpheliler Ö.B. ve H.Ö. tutuklandı.

Giriş Tarihi: 18.09.2025 15:29

Paylaş



ABONE OL

Altınordu ilçesinde dün İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Ekipler, yapılan aramada, Ö.B. ve H.Ö.'nün üzerinde 12 sentetik hap ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından bugün çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN