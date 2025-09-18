Eşi ve oğlu boğularak ölen doktor hakkında korkunç gerçek! Görgü tanığı o anları anlattı
Samsun’un Bafra ilçesinde OMÜ Tıp Fakültesi’nde doktor olan Serdar Kıyak (32), kullandığı otomobille Kızılırmak Nehri’ne uçtu. Araçtaki eşi Gülşah Kıyak (31) ve oğulları Alperen Poyraz (3) boğularak hayatını kaybetti. Kazadan yara almadan kurtulan Kıyak, cenazede tabuta sarılıp feryat etti. Ancak soruşturmada çelişkili ifadeler verdiği, görgü tanığının da “kurtarma çabası olmadı” dediği ortaya çıktı. Ayrıca Gülşah Kıyak’ın olaydan kısa süre önce ailesine “Beni tehdit ediyor” mesajı gönderdiği belirlendi.
Samsun Bafra'daki Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktor olan Serdar Kıyak'ın (32) sürücüsü olduğu otomobil, Kızılırmak Nehri'ne uçtu.
TABUTUNA SARILIP FERYAT ETTİ
Kıyak'ın Aile ve Sosyal Hizmetler il müdürlüğünde çalışan eşi Gülşah Kıyak (31) ile oğulları Alperen Poyraz (3) boğuldu. Serdar Kıyak olaydan yara almadan kurtuldu.
Cenazede gözyaşı döken Serdar Kıyak tabuta sarılıp, 'oğlum' diye feryat etmişti.
TUTUKLANDI
Soruşturmada çelişkili ifadeler veren Serdar Kıyak 'eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme ve çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak altsoya karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçlarından tutuklandı.
"SUYA GİRİP KURTARMAYA ÇALIŞTIM"
Zanlı Kıyak ifadesinde "Virajı alamadık, nehre uçtuk. Sonrasında ben kurtuldum ama tekrar suya girip onları kurtarmaya çalıştım" dedi.
"KURTARMA ÇABASINDA OLMADI"
Ancak bir görgü tanığı "Sudan çıktı kenarda bekledi. Kurtarmaya yönelik çabası olmadı" şeklinde ifade verdi.
ORTAYA ÇIKAN MESAJ KAN DONDURDU
Araçtan çıkabilen doktor Serdar Kıyak ise olayı yaralı halde atlattı. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturmada, Gülşah Karaman Kıyak'ın olaydan kısa süre önce cep telefonundan ailesine 'Beni tehdit ediyor' şeklinde mesaj gönderdiği ortaya çıktı.