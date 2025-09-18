Eşi ve oğlu boğularak ölen doktor hakkında korkunç gerçek! Görgü tanığı o anları anlattı

Serdar Kıyak (DHA)

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA



Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, 12 Eylül'de saat 16.50 sıralarında Serdar Kıyak idaresindeki otomobilin Asar Mahallesi Asarkale mevkisinde Bafra-Tepebaşı Mahallesi istikametine doğru seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kızılırmak Nehri'ne düştüğünü belirtti.

Sürücünün eşi Gülşah Karaman Kıyak ile çocukları Poyraz Kıyak'ın hayatını kaybettiği, Serdar Kıyak'ın ise hafif yaralı olarak kurtulduğu olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca resen adli soruşturma başlatıldığını aktardı.

Aksoy, "Şüpheli sürücü Serdar Kıyak'ın çıkarıldığı Bafra Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme ve çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak altsoya karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçlarından tutuklanmasına karar verilmiştir Soruşturmaya çok yönlü şekilde titizlikle devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.