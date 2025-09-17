Şişli'de taksi şoförüyle motosikletli arasındaki yol verme tartışması kameraya yansıdı

İstanbul'un Şişli ilçesinde taksi şoförü ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Tarafların yaya yolunda yaşadığı gerginlik cep telefonu kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 17.09.2025 15:30

Olay, dün saat 21.45 sıralarında Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 TGJ 28 plakalı taksi ile 34 MYH 986 plakalı motosikletin sürücüsü yaya yolunda durup tartıştı. Tarafların araçlarından inmesiyle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan tartışma nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştuğu görüldü.

Görüntülerde, taksi ve motosikletlinin yaya yolunda durarak tartıştıkları görülüyor. Daha sonra taksi sürücüsünün araçtan inerek motosikletliyle konuştuğu anlar kameraya yansıdı. Görüntülere yansıyan konuşmada taksi sürücüsünün, "Ben elimi kaldırıp pardon diyorum, ona rağmen ağzını bozuyor. Dayılık yapma oğlum dayılık yapma. Kaza olmamış bela olmamış. Elimde kalırsın bela olursun" dediği görüldü.