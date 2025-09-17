Başkan Erdoğan 64 yıl önce idam edilen Adnan Menderes'i andı

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Mayıs darbesinde idam edilen Başbakan Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ı 64. yıl dönümünde rahmetle andı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 64 yıl önce idam edilen Başbakan Adnan Menderes ile bakanlar Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'yu rahmetle andı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Demokrasi, hukuk ve adaletin ayaklar altına alındığı utanç verici 27 Mayıs darbesinin cunta mahkemesi tarafından haksız şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı katledilişlerinin 64'üncü yılında rahmetle, hürmetle yad ediyorum."

