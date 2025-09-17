Denize sıfır sarp kayalıklarda ot topluyor gören itfaiyeyi arıyor

Antalya'da Osman Şimşek isimli vatandaş kendi rahatsızlığına derman olmak için toplamaya başladığı bitkinin birçok rahatsızlığa iyi geldiğini öğrenince mesleğe dönüştürdü. İnsanların inmeye cesaret bile edemediği 30 metrelik sarp falez kayalıklarında Kaya Koruğu toplayarak geçimini sürdürüyor.