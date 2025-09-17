Adana'da kumarhane baskını: 49 şahıs yakalandı

Adana'da polis ekipleri bir binada güçlendirilmiş çift çelik kapı ile girilen kumarhaneye baskın yaptı. Kapısı koçbaşı ile kırılarak girilen kumarhanede 2'si kadın 49 şahsı suç üstü yakalanırken, 453 bin 103 lira idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde bulunan emlak ofisi görünümlü dükkanda kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.

Adrese baskın düzenleyen ekipler, güçlendirilmiş çifte çelik kapı ile girilen kumarhanenin kapısını koçbaşıyla kırıp, içeri girdi. Polis, kumar oynayan 2'si kadın 49 kişiyi suçüstü yakaladı. Baskın anları ise kameraya yansıdı. Ekipler, kumar oynayanlara toplam 453 bin 103 lira ceza kesildi.

"EĞLENCE AMAÇLI TOMBALA OYNUYORDUK"

Gözaltına alınan iş yeri sahibi A.Ş.'nin ifadesinde, "Ofise gelenler tanıdığımdı. Eğlence amaçlı tombala oynuyorduk. Kumar oynatmadım" dediği öğrenildi. Şüpheli A.Ş.'ye 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem yapıldı.

