Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu! 2 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Şanlıurfa’da “narkotik suçlarla mücadele” kapsamında durdurulan bir araçta 2 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "narkotik suçlarla mücadele" kapsamında uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 2 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklanması kararlaştırıldı.