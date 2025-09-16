16 Eylül 2025, Salı
Rakip firma tetikçi tutup Molotof attırdı!
İstanbul’da Pendik'teki bir işyerine önce Molotof kokteyli ardından da silahlı saldırı gerçekleştirildi. 18 Nisan’da gerçekleşen olaya ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Adliye önünden olaya ilişkin son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Erşan Karaca, yakalanan 5 kişiyi rakip firmanın gönderdiğinin ortaya çıktığını aktardı.