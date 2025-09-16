16 Eylül 2025, Salı

Haberler Yaşam Videoları Rakip firma tetikçi tutup Molotof attırdı!
Rakip firma tetikçi tutup Molotof attırdı!

Rakip firma tetikçi tutup Molotof attırdı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2025 05:43
İstanbul’da Pendik'teki bir işyerine önce Molotof kokteyli ardından da silahlı saldırı gerçekleştirildi. 18 Nisan’da gerçekleşen olaya ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Adliye önünden olaya ilişkin son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Erşan Karaca, yakalanan 5 kişiyi rakip firmanın gönderdiğinin ortaya çıktığını aktardı.
