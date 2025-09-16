Uyuşturucuya özendiren klipler için harekete geçildi! O rapçiler hakkında iddianame hazır | 17 yıla kadar hapis istemi...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Kerro" lakaplı Kerim Demir, "Gazi" lakaplı Ömür Gazi Yıldız ve "Timo" lakaplı Timur İlmaz isimli şarkıcıların seslendirdikleri ve aynı zamanda kliplerinde rol aldıkları "Come to İstanbul" şarkısının uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği öne sürülen 3 şüpheli hakkında iddianame hazırlandığını bildirdi. Soruşturma devam ederken, aynı platform üzerinde paylaşılan "Darmaduman" adlı şarkı ve klibin de aynı suçu oluşturduğu gerekçesiyle soruşturmaya dahil edildi. Bu kapsamda söz konusu suça ilişkin şüpheliler hakkında 6 yıl 3 aydan 17 yıl 6'şar aya kadar hapis istemi öngörülüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü soruşturmalardan birini daha tamamladı.
"Kerro" lakaplı Kerim Demir, "Gazi" lakaplı Ömür Gazi Yıldız ve "Timo" lakaplı Timur İlmaz isimli şarkıcıların seslendirdikleri ve aynı zamanda kliplerinde rol aldıkları "Come to İstanbul şarkısının uyuşturucu maddeye özendirdiğine yönelik ihbar üzerine soruşturma başlatıldı.
3 ŞÜPHELİDEN 2'SİNİN TUTUKLANDIĞI 1'İ HAKKINDA ADLİ KONTROL TEDBİRİ
Açıklamada, yapılan tespitler neticesinde gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'sinin tutuklandığı 1'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığı belirtildi.
Soruşturma devam ederken, aynı platform üzerinde paylaşılan "Darmaduman" adlı şarkı ve klibin de aynı suçu oluşturduğu gerekçesiyle soruşturmaya dahil edildi.
Açıklamada, soruşturma sonunda şüpheliler hakkında "zincirleme şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçundan cezalandırılmaları talebiyle iddianame düzenlendiği belirtildi.
Bu kapsamda söz konusu suça ilişkin şüpheliler hakkında 6 yıl 3 aydan 17 yıl 6'şar aya kadar hapis istemi öngörülüyor.