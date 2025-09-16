Hatay'da zehir satıcılarına geçit yok: 5 şüpheli yakalandı

Giriş Tarihi: 16.09.2025 01:50

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine İskenderun ilçesinde iki otomobil durduruldu. Otomobiller ile araçlarda bulunan kişiler üzerinde yapılan aramada 99,20 gram metamfetamin, 3,30 gram esrar, 51 uyuşturucu hap ve 1 kilo 51 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.