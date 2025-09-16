Yaşam

Hatay'da zehir satıcılarına geçit yok: 5 şüpheli yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
ABONE OL
Hatay'da zehir satıcılarına geçit yok: 5 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine İskenderun ilçesinde iki otomobil durduruldu. Otomobiller ile araçlarda bulunan kişiler üzerinde yapılan aramada 99,20 gram metamfetamin, 3,30 gram esrar, 51 uyuşturucu hap ve 1 kilo 51 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı (AA)Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı (AA)

Gözaltına alınan E.K, S.E, A.Ş, Ö.İ.K. ve M.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN