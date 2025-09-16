Balçova'da çöplere dadanan domuzlar iri cüsseleriyle şaşırttı

İzmir'in Balçova ilçesinde şehre inen yaban domuzları, cadde ve sokaklarda zamanında toplanmayan çöplere dadandı. İri cüsseleriyle dikkat çeken domuzlar, sosyal medyada "Fil gibi olmuşlar" yorumlarına sebep oldu.

Giriş Tarihi: 16.09.2025 15:23

İzmir'in sokaklarında gündüz başı boş köpek, geceleri de sürüler halinde dolaşan domuzları görmek artık sıradan bir hale geldi. İnsan sağlığını ve güvenliğini tehdit eden bu durum, şikayetlere rağmen hala çözüme kavuşmadı.

Balçova ilçesinde sıkça görülen domuz sürüleri, dün gece yine kentin caddelerinde özgürce dolaşırken görüldü. Çöp kutularının olduğu bir noktada zamanında toplanmayan çöpler, domuzların ilgisini çekerken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Çöp yığınlarını karıştırarak yiyecek arayan domuzlar, iri cüsseleriyle dikkat çekti. Sosyal medyada videonun paylaşılması üzerine bazı vatandaşlar "Şunlara bak fil kadar olmuşlar" yorumlarında bulundu.

Artık geceleri yaya olarak sokağa çıkamayacak duruma geldiklerini ifade eden vatandaşlar, kentin korkulu rüyası haline gelen domuzlara karşı yetkililerin kalıcı tedbir alması gerektiğini ifade ettiler.