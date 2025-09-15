İç hat uçuşlarında ücretsiz su ikramı bugün itibariyle başladı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) talimatı doğrultusunda yolculara ücretsiz su ikramı AJet ve Pegasus Havayolları’nın iç hat uçuşlarında bugün itibariyle başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu geçtiğimiz günlerde bu hamle ile uçuş memnuniyetini artırmayı hedeflediklerini vurgulamıştı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yönergesi gereği, AJet ve Pegasus Havayolları, iç hat seferlerinde yolculara ücretsiz su servis etmeye bugün itibarıyla başladı.

BARDAKLA İKRAM EDİLECEK

Uygulama kapsamında havayolu şirketleri iç hat seferi için uçaklara yolcu başı 1,5 litrelik su şişeler yüklenecek ve bardakla ikram edilecek. Kapalı su almak isteyen yolcular için ise su satışı devam edecek.

"UÇUŞ MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili olarak açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Özellikle yaz aylarında, uzun süren beklemelerde ya da kabin içi havalandırmanın yetersiz kaldığı durumlarda yolcularımızın susuz kalması; baş ağrısı, konsantrasyon kaybı, hatta tıbbi acil durumlara kadar varabilen riskler oluşturabiliyor. Bu uygulama ile hem sağlık risklerini azaltmayı hem de uçuş memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz. Yolculara ücretsiz içme suyu ikramı, yolcu memnuniyetini ve işletmelerimizin uluslararası saygınlığını artıracaktır" açıklamasında bulunmuştu.

