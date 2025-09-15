Bolu'da mobilya yüklü kamyon alev aldı: Erken müdahale faciayı önledi

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkiinde mobilya yüklü kamyonun motor kısmı alev aldı. Alevlere kısa sürede müdahale eden ekipler olası faciayı önledi.

Giriş Tarihi: 15.09.2025 13:32

Yangın, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde ilerleyen Gürcistan uyruklu Ioseb K. idaresindeki OL-895-LL plakalı mobilya yüklü kamyon, tünele gelmeden motor kısmından alev aldı.

Sürücü aracı emniyet şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Bolu Dağı Tüneli itfaiyesi sevk edildi. ilk müdahale tünel itfaiyesi ekiplerince yapılan yangın büyümeden söndürüldü. Araçta hasara neden olan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.