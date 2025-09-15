Bolu'da ıslanan yolda 2 motosikletli yunus ekibi kaza yaptı: 4 yaralı

Bolu'da D-100 karayolunda çimlerin sulanması nedeniyle ıslanan yolda 2 yunus ekibinin kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Kazada iki motosiklette bulunan 4 polis memuru yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında D-100 karayolu Beşkavaklar Mahallesinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden motosikletli 2 yunus ekibi, orta refüjdeki çimlerin sulanması sırasında ıslanan yolda sürücülerinin kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada iki motosiklette bulunan 4 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri Köroğlu Devlet Hastanesi ile İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle D-100 karayolunun İstanbul yönü 1 saat ulaşıma kapanırken, ulaşım yan yoldan sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

