Zabıta personellerini darbeden seyyar satıcıya gözaltı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde tezgahı kaldırmak isteyen iki zabıta personelini darbeden seyyar satıcı zabıta aracına da zarar verdi. Satıcı gözaltına alınırken 2 zabıta personeli ise hastaneye kaldırıldı.
Niyazi Mahallesi'nde seyyar satıcı B.T, tezgahını kaldırmak isteyen iki zabıta personelini darbetti, zabıta aracına taş atarak zarar verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SALDIRIP ARACA ZARAR VERDİ
Şüpheli B.T, polis ekiplerince gözaltına alındı. Hafif yaralanan iki zabıta personeli ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.