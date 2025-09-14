Zabıta personellerini darbeden seyyar satıcıya gözaltı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde tezgahı kaldırmak isteyen iki zabıta personelini darbeden seyyar satıcı zabıta aracına da zarar verdi. Satıcı gözaltına alınırken 2 zabıta personeli ise hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 14.09.2025 15:04

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki zabıta personelini darbeden ve araca zarar veren seyyar satıcı gözaltına alındı.

Niyazi Mahallesi'nde seyyar satıcı B.T, tezgahını kaldırmak isteyen iki zabıta personelini darbetti, zabıta aracına taş atarak zarar verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SALDIRIP ARACA ZARAR VERDİ

Şüpheli B.T, polis ekiplerince gözaltına alındı. Hafif yaralanan iki zabıta personeli ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

