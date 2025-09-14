Termometreler 37 dereceyi gösterdi yazın son günlerinde Antalya sahilleri doldu taştı

Antalya’da eylül ayının ortaları olmasına rağmen hava sıcaklığı 37 dereceyi gösterdi. Okulların açılmasına rağmen yaz mevsiminin son günlerinin yaşandığın kentte sahiller doldu taştı.

Giriş Tarihi: 14.09.2025 17:09

Antalya'da yazdan kalma günler yaşanmaya devam ediyor. Eylül ayının ortasına ve eğitim ve öğretim yılının başlamasına rağmen hafta sonunu fırsat bilen kent sakinleri ile yabancı turistler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Yaz mevsiminin son günlerinin yaşandığı turizm kenti Antalya'da termometreler 37 dereceyi gösterirken, deniz suyu sıcaklığı ise 30 derece olarak ölçüldü. Sıcak hava nedeniyle birçok vatandaş denize girerek serinlemeyi tercih ederken, kimileri ise aileleri ile birlikte ağaç gölgelerinde vakit geçirmeyi tercih etti.