Sivas'ta otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı
Sivas’ta Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’ndaki kavşakta otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Sivas'ta minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
A.Ç. yönetimindeki 58 AGB 463 plakalı otomobil ile F.Ö. idaresindeki 58 BP 055 plakalı minibüs, Kızılırmak Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki kavşakta çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile minibüste bulunan İ.Ç. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.