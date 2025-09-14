Meram Bağı'nda kazanlar dördüncü kez kuruldu

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ‘Pekmez ve Bulgur Kaynatma Etkinliği'nin dördüncüsü Meram Bağı'nda gerçekleştirildi. Hem Konyalılardan hem de protokol üyelerinden yoğun ilgi gören etkinlikte misafirler, bağbozumuna katıldılar, kazanlarda kaynayan pekmez köpüğünün ve bulgurun tadına baktılar. Binlerce yıllık kültürü yeniden yaşatan program renkli görüntülere de sahne oldu.

Giriş Tarihi: 14.09.2025 16:31

Meram pekmez tadında bulgurun bereketinde bir gün yaşadı. Meram Belediyesinin geçmişi bugüne taşıyan 'Pekmez ve Bulgur Kaynatma Etkinliğinin' dördüncüsü yine Meram Bağı'nda gerçekleştirildi. Etkinlik, adeta bir zaman yolculuğuna dönüşerek, bağ bozumunun, pekmez ve bulgur kaynatmanın coşkusunu katılımcılara yeniden yaşattı. İlçenin tarihi bağ kültürünü gelecek nesillere aktarma amacını taşıyan etkinlik, misafirlerin Meram Bağı'nı gezmesiyle başladı. Bağ bozumuna katılan misafirler daha sonra kazanlarda kaynayan pekmez köpüğünün ve bulgurun tadına baktılar.



Programda konuşan ev sahibi Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, kültürel mirasın yaşatılmasının önemine değindi ve bu noktada Meram Belediyesinin çalışmalarından bahsetti. Konya ve Meram kültürünü gelecek nesillere aktarmak için bu etkinliğin önemli bir rol üstlendiğini belirten Başkan Kavuş, "Bu programın geleneksel hale gelmesinde önemli payı olan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bugün burada sadece pekmez ve bulgur kaynatmıyoruz; aslında bir kültürü, bir yaşam biçimini yaşatıyoruz. Meram Şehir ve Yaşam Kültürü Müzesi'nde de anlatmaya çalıştığımız gibi kültür sadece yazılı ya da görsel materyallerden ibaret değildir; şehrin yaşam biçimi, gelenekleri ve hatıralarıdır. Bu bağdaki anıt ağaçlarımız, meyve bahçelerimiz, sincaplarımız, eski taş evlerimiz ve sofralarımızla biz bu kültürü yarınlara taşıyoruz. Bu etkinlik de bunun en güzel örneği oldu. Bu geleneği büyüterek, geliştirerek devam ettireceğiz." şeklinde konuştu.



AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen ise Konya'nın belediyecilikte her zaman öncü bir şehir olduğuna vurgu yaparak, "Konya'da belediyecilik anlayışı sadece imar ve altyapıdan ibaret değildir. Kültürü, sosyal hayatı ve gelenekleri de yaşatmak belediyecilik anlayışımızın önemli bir parçasıdır. Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Dördüncüsünü düzenlediğimiz bu etkinlik artık geleneksel hale geldi. Konya, geçmişiyle geleceğini harmanlayan bu tür programlarla örnek olmaya devam ediyor" dedi.



Meram Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz da, Meram bağlarının tarihi önemine dikkat çekerek, "Kültürel değerler binlerce yılda oluşuyor. Onu oluşturmak kadar koruyup gelecek nesillere aktarmak da önemlidir. Bugün burada yaptıklarımız da yüzlerce yıllık bir kültürün eseridir. Bunların devam ettirilmesi, insanlara aidiyet duygusu kazandırır ve şehirlerini daha çok sahiplenmelerini sağlar. İki yıldır Meram'da görev yapıyorum, her ay yeni bir etkinliğe ya da açılışa şahit oluyorum. Belediyemiz çok anlamlı işler yapıyor. Bu etkinliklerin daim olmasını diliyorum. Böylesine anlamlı bir etkinliği düzenlediği için Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş ve ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Meram'ın geçmişiyle olduğu kadar geleceğiyle de değerli olduğuna değinen AK Parti Konya Milletvekili Hasan Ekici, Meram Bağları'nın bir zamanların en önemli yaşam alanları olduğunu hatırlatarak, "Konya Selçuklu'ya başkentlik yapmış, tarihi ve kültürel değerleri ile çok köklü bir geçmişe sahip bir değerdir. Bu köklü değerleri geleceğe taşımak bizlerin en önemli görevlerinden biridir. Bugün bu kültürümüzü yeniden yaşatan Mustafa Kavuş Başkanımıza teşekkür ediyorum. Dört yıl önce başlattığı bu etkinlik artık bir gelenek haline geldi. Geçmişi geleceğe taşıyan bu tür çalışmalarla şehrimizi ve ülkemizi yarınlara hep birlikte ulaştıracağız." diye konuştu.



AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer ise Konya belediyelerinin şehrin kültürel mirasına sahip çıkma noktasında önemli işler yaptığını belirterek, etkinlik hakkında şu ifadelere yer verdi: "Zaman içerisinde sahip olduğumuz kültürel değerler maalesef unutulmakta. Ama Konyanın bu manada büyük bir avantajı var; Konya'da belediyelerimiz tarihimize, kültürümüze büyük katkılar sağlıyor. Belediye başkanlarımız bu alanda büyük işlerin altına imza atıyorlar. Çatalhöyük'ten Sille'ye kadar şehrimizin pek çok noktasında bu gayreti görüyoruz. Meram bağlarının yeniden canlanması da bunun en güzel örneği. Mustafa Kavuş Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum."



AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi ise tarımsal üretimin ve bağ bozumunun insanlık tarihi açısından önemini vurgulayarak, "İnsan yaşamının en önemli üretim alanlarından birisi tarımdır. Konya, tarihin en eski tarım merkezlerinden biridir. Meram deyince bağlarıyla birlikte anılır. Bu etkinlikler, hem geçmişimizi yaşatmak hem de yarına ışık tutmak açısından kıymetlidir. Belediye başkanımızı ve ekibini böyle değerli bir iş yaptıkları için tebrik ediyorum. Çünkü onlar kültür anlayışımızı, sahip olduğumuz değerlerin yaşatılması için böylesi önemli bir etkinlik gerçekleştiriyorlar. Bizler milletimizin geçmişi ve değerleriyle yarınlara yürümesini önemsiyoruz." dedi.



AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan da geleneklerimizi yaşatmanın önemine vurgu yaptığı konuşmasında şu görüşlere yer verdi:

"Bu hedefimizde bu etkinlik çok önemlidir. Sadece kültürün yaşatılması da değil, ekonomimiz, tarımımız ve sosyal hayatımız açısından da bu etkinliği önemsiyorum. Meram Belediyesi ve Başkanı Mustafa Kavuş, hem bu alanı Meram Bağı olarak değerlendirerek hem de bu bağda böylesi değerli bir etkinliği düzenleyerek büyük bir iş başarmıştır. Bu bağları bu bahçelerin sayısını artırmamız lazım. Bu güzel etkinlikler geçmişi, maziyi tarihi hatırlamak için de önemlidir. Bu etkinlik, Konya'nın tarımına, toprağına, kültürüne sahip çıkma etkinliğidir. Bu sebeple Meram Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Konya'nın bereketi bu bağlarda, bu sofralarda yaşıyor."

Etkinlik, misafirlere kazanlarda kaynatılan pekmez, bulgur ve mısır ikramlarıyla ile son buldu.

Pragrama, AK Parti Konya Milletvekilleri Hasan Ekici, Mustafa Hakan Özer, Latif Selvi, Mehmet Baykan, Meram Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Hamdi Demir, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir, Önceki Dönem Milletvekillerinden Hüseyin Üzülmez, AK Parti Meram İlçe Kadın Kolları Başkanı Serpil Yurdaışık, Konya kültür hayatının tanınmış simalarından Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, meclis üyeleri, muhtarlar teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.