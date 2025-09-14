Karabük'te örtü yangını orman sıçradı! Ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
Karabük'ün Ovacık ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler ormanlık alana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yangına canhıraş müdahalesi sonrasında alevler 3 saatte söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Gökçedüz köyü Akbıyık Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Rüzgarında etkisi ile hızla ilerleyen alevler ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 6 arazöz, 3 su ikmal, 1 dozer, 2 ilk müdahale aracı ve 46 personel ile karadan, havadan da 1 helikopter ile yangına müdahale edildi.
YANGIN 3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın, havadan ve karadan sürdürülen çalışmalar sonucu yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.