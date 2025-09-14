İzmir’de düğünde gelin ve damada jant hediye edildi

İzmir’de bir düğün merasiminde gelin ve damada araba jantı takı olarak takıldı.

Giriş Tarihi: 14.09.2025 18:17

İzmir'de yaşayan Seyde ve Ferhat Altundağ çifti, Çeşme ilçesindeki bir düğün salonunda dünyaevine girdi. Düğünde takı merasimine geçildiğinde davetliler gelin ve damada takılarını takmaya başladı. Çiftin düğününe katılan Sait Ece ise bir araba jant ile düğün salonuna girdi. Davetlilerin şaşkın bakışları arasında gelin ve damadın yanına gelen Ece, takı töreni merasiminde gelin ve damada araba jantı hediye etti.